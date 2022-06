In questa edizione de L’Isola dei Famosi una delle coppie che si รจ fatta notare maggiormente รจ sicuramente quella composta da Marco Cucolo e Lory Del Santo. I due hanno deciso di approdare all’Isola come coppia ma durante il loro percorso varie vicissitudini hanno finito col separarli creando incomprensioni anche importanti.

Per fortuna, sono state risolte una volta tornati in Italia. Ma una volta rientrato in patria l’ex naufrago non รจ riuscito a trattenersi da fare alcune rivelazioni che per il pubblico dell’Isola Dei Famosi, sono state assolutamente sconvolgenti. Ma prima, conosciamo meglio l’ex naufrago.

Marco si รจ gettato subito nel mondo dello spettacolo, diventando da prima un modello per diversi Marchi e poi entrando sotto i riflettori per via della relazione con la Del Santo. Inizialmente non รจ stata affatto una relazione facile. La distanza ha smesso di essere un problema quando Marco si รจ trasferito da Napoli a Milano per stare con la sua lei.

Ma il vero problema erano i genitori di lui, molto contrari a questo rapporto per via della forte differenza di etร che c’รจ tra Marco e Lory Del Santo. Eppure, l’amore รจ riuscita a trionfare. Davanti a questo sentimento cosรฌ sincero anche la madre di Marco ha dovuto cedere. Tanto da essere arrivata a creare anche un legame importante con sua nuora.

Queste e molte altre cose sono state raccontate da Marco nelle varie interviste che il ragazzo ha rilasciato dopo il suo rientro in Italia. Ma a lasciare veramente telespettatori senza parole รจ stata una risposta in particolare di Marco.

Quando gli intervistatori gli hanno chiesto se avesse intenzione di sposare la sua compagna, visto che tutte le divergenze erano ormai chiarite, Cucolo risponde inaspettatamente. A quanto vale il ragazzo non si sente Pronto a compiere un passo cosรฌ importante.

A portarlo a prendere questa decisione sarebbe stato anche il comportamento della stessa Lory, che avrebbe portato Marco ad essere piรน cauto.