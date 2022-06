Quanto guadagnano i concorrenti de L’Isola dei Famosi? La prima concorrente che dichiara quanto ha guardato per la sua esperienza in Honduras è stata proprio Lory Del Santo.

La partecipazione al programma dei personaggi più conosciuti del mondo dello spettacolo non può che avere anche un riscontro economico, vista le difficoltà che l’esperienza stessa presenta. La Del Santo, durante un’intervista, risponde alla domanda che le è stata posta sulla somma di denaro che la redazione è disposta a dare al personale.

L’ex naufraga ha risposto con questa affermazione “Io ho un valore che è inestimabile”. Ma non solo, ha dichiarato apertamente quanto è il minimo che un concorrente potrebbe guadagnare nell’arco di una settimana. Ma andiamo con ordine.

L’ex naufraga ed il suo fidanzato stavano insieme da molti anni prima di entrare all’interno del programma. Il loro legame sembrava andare in frantumi puntata dopo puntata. Lory non è mai stata apprezzata molto per il comportamento che ha avuto sull’isola.

Non solo dal pubblico a casa il quale comunque aveva un grande potere decisionale, ma anche dai suoi compagni. Quando venivano mosse delle critiche nei suoi confronti, Marco non ha mai preso le sue difese e questo per lei è stato davvero inaccettabile.

Anche se all’apparenza poteva sembrare che tra i due fosse tornato il sereno, le cose in realtà sono ancora molto fragili. Inoltre, ha svelato anche alcuni retroscena che in pochi conoscono. Ovvero, secondo a quanto ha dichiarato, il programma è tutt’altro che spontaneo come si crede.

La redazione piuttosto incoraggia e suggerisce: “Litiga, rispondi, urla” come magari può succedere dietro molti programmi televisivi. Le sorprese non finiscono qui. In molti si sono indignati per il guadagno minimo settimanale di ogni naufrago. Infatti anche il personaggio con meno seguaci parte da un salario di 1000 euro settimanali. A questo però si deve aggiungere la durata della permanenza all’interno della trasmissione.