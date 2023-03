Isola dei Famosi, Mediaset preoccupata per il reality: il motivo

Quasi tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality entrerà nelle case degli italiani a partire dal prossimo 17 aprile. Dopo un anno di assenza dal piccolo schermo Ilary Blasi torna in tv insieme a Vladimir Luxuria, Enrico Papi e Alvin. In queste ultime ore stanno circolando alcuni gossip sul reality molto chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di gossip: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

In casa Mediaset ci sarebbe molta preoccupazione per il nuovo cast che dal 17 aprile sbarcherà in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo su ‘Dagospia’, pare che sia proprio il cast a creare preoccupazione nell’azienda.

Questo è quanto rivelato dal giornalista su questa vicenda tanto chiacchierata:

So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’Isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione.

E, continuando, Alberto Dandolo ha aggiunto:

Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo.

Qualche settimana fa Alfonso Signorini ha spiegato il motivo per cui nei reality non si vedono più personaggi di calibro elevato.

Secondo quanto dichiarato dal conduttore del Grande Fratello Vip, il motivo dell’assenza di personaggi importanti nei reality sarebbe proprio da attribuire alla mancanza di budget, che non è più quello di una volta.

Isola dei Famosi: chi sono i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras

Nonostante le prime polemiche che si aggirano attorno al reality prima ancora del suo inizio, qualche giorno fa è stata annunciata la lista dei naufraghi che si stanno preparando a sbarcare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

I nomi fatti sono i seguenti: Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Cristina Scuccia (ex Suor Cristina), Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato, Marco Predolin. A questi nomi si potrebbero aggiungere quello di Nathaly Caldonazzo e di Luca Di Carlo.