Alfonso Signorini sbotta contro Edoardo Donnamaria al GFVip: “Devi stare zitto”

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 2 marzo 2023, Alfonso Signorini è andato su tutte le furie. Il celebre conduttore sé stato costretto a rimproverare Edoardo Donnamaria in diretta dopo avergli chiesto più volto di non interromperlo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alfonso Signorini è un fiume in piena al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata andata in onda ieri 2 marzo 2023, il direttore di “Chi Magazine” ha dedicato ampio spazio alla relazione tormentata di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

In questo blocco, gli animi della casa più spiata d’Italia si sono accesi e il volto di Forum si è lasciata andare ad un duro sfogo contro la sua fidanzata. Mentre Alfonso cercava di andare avanti con la trasmissione, il gieffino lo interrompeva più volte. Alla luce di questo, il conduttore è stato costretto a rimproverarlo:

A questo punto mi costringete a togliervi la parola oppure mi costringete a togliervi l’audio ai microfoni…Se ti dico di stare zitto stai zitto e punto…Chi è che guida il programma? Sei tu? Vuoi venire al mio posto?

Signorini non le ha mandate a dire ad Edoardo Donnamaria. Infatti, lo ha sgridato in modo severo dandogli anche del maleducato:

L’educazione te l’hanno insegnata? Ma dove siamo? Anche basta adesso!

Alfonso Signorini al GFVip: “Clima avvelenato”

Il direttore della rivista “Chi” ha affermato di non essere più in grado di condurre in modo sereno il reality in un clima avvelenato. Queste sono state le sue parole seguite poi dagli applausi del pubblico:

Siete profondamente maleducati, egoriferiti, pensate solo a voi stessi…Lasciateci lavorare…Parlate solo quando vi do la parola…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Donnamaria (@drojette77.7)

Infine a prendere la parola è stata Orietta Berti la quale ha voluto esprimere la propria opinione. Nel dettaglio, ha condiviso lo stesso pensiero del conduttore ed ha criticato un po’ tutti i concorrenti all’interno della casa.