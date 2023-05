Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo ha avuto un malore? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore all’Isola dei Famosi è piombata una nuova polemica. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Nathaly Caldonazzo abbia avuto un malore. La notizia ha scatenato la bufera ed ha diviso il web; sono stati molti gli utenti che hanno mostrato grande preoccupazione nei confronti della naufraga per la sua eccessiva magrezza.

A rendere pubblica la notizia del presunto malore che Nathaly Caldonazzo avrebbe avvertito in Honduras è stato il sito di Giuseppe Porro. Nelle ultime ore sul web è apparso un video che ritrae la naufraga sulla spiaggia sentirsi male. Poco dopo la loro condivisione le immagini in questione sono state rimosse dal web e al momento non ce n’è più traccia.

Isola dei Famosi, preoccupazione per Nathaly Caldonazzo: “Deve tornare a casa perché troppo magra”

Oltre alla notizia del presunto malore, in queste ore sui social molti utenti hanno mostrato grande preoccupazione nei confronti di Nathaly Caldonazzo. Per molti, infatti, la naufraga è troppo magra e la permanenza sull’isola potrebbe influire negativamente sulle sue condizioni di salute. Queste sono alcune delle parole scritte sui social riguardo la showgirl:

Troppo magra Nathaly e sono solo al giorno 10, fate qualcosa.

E ancora:

È esageratamente troppo magra, praticamente pelle e ossa. Deve tornare a casa subito… è sull’orlo del ricovero!

Stando a voci di corridoio, pare che Mediaset abbia preferito non far circolare il video del malore di Nathaly Caldonazzo per rispettare la sua immagine. Non ci resta che attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi per scoprire se Ilary Blasi tratterà questa notizia tanto chiacchierata nelle ultime ore. Nathaly Caldonazzo abbandonerà l’Honduras per via della sua eccessiva magrezza? Lo scopriremo presto.