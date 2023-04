Isola dei Famosi, furiosa lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: cosa è successo

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata da poco e già sono scoppiate le prime scintille tra i naufraghi. In queste ultime ore è infatti emersa la notizia dell’accesa lite di cui Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo si sono resi protagonisti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Volano scintille tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Come già anticipato, i due naufraghi ieri notte si sono resi protagonisti di una furiosa lite che non è di certo passata inosservata ai fedeli telespettatori del programma condotto da Ilary Blasi. Tutto è cominciato quando una delle naufraghe del gruppo, Corinne Clery, si è spaventata dopo aver visto un serpente.

A questo punto è intervenuto Alessandro Cecchi Paone il quale ha consigliato alle donne di allontanarsi dalle rocce, in modo da evitare i serpenti. Proprio a questo punto è intervenuta Nathaly Caldonazzo che ha espresso perplessità nei confronti delle parole pronunciate dal giornalista.

Queste sono state le parole che Alessandro Cecchi Paone ha rivolto al resto del gruppo:

Il serpente ha bisogno di calore e quindi starà fermo vicino alla roccia, non si avvicinerà mai al mare. P***a miseria esiste una cosa che si chiama scienza! Spostatevi voi del suo gruppo più lontano dalle rocce. I serpenti stanno attaccati alle rocce e agli alberi. E io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattene pescivendola vai. Corinne, vedi tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo.