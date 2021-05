La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta quasi volgendo al termine. Un’edizione tormentata da alcuni imprevisti, come ritiri per problemi fisici o personali. Ma lo show è comunque proseguito alla grande. Di sicuro per le naufraghe il momento più temuto del reality è stato mostrarsi acqua e sapone senza trucco.

Fonte: Mediaset

Per alcune di loro, abituate a make-up e filtri, poteva essere davvero un problema mostrarsi in tutta la loro naturalezza. Alcune bisogna dire che hanno superato la prova, apparendo splendide anche senza trucco, altre un po’ meno. A questo c’è da dire che anche i giorni senza cibo contribuiscono a rendere il volto stanco e dimagrito.

Volendo fare un’analisi sulle ragazze che hanno partecipato all’Isola, quasi tutte facendo il paragone tra il prima e il dopo, mostrano volti ben diversi da quando indossano il trucco. Una delle poche che è sembrata non temere affatto l’esperienza dell’Isola senza trucco è stata Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi è apparsa insolitamente truccata anche durante la permanenza sull’Isola o durante la diretta. Anche Ilary Blasi sorpresa ha chiesto come facesse a sfoggiare una linea di eye-liner perfetta anche sull’Isola.

Fonte: Mediaset

La donna ha sostenuto di non fare nulla ma di essere così al naturale. Anche Elisa Isoardi e Francesca Lodo hanno dimostrato di essere a loro perfetto agio senza trucco. La Isoardi siamo stati abituati a vederla in tv sempre elegante e truccata ma di certo ha superato alla grande la prova dell’Isola da acqua e sapone. Stesso discorso anche per Francesca Lodo ritrovata esattamente come 20 anni fa quando faceva il suo esordio in tv come letterina nel celebre quiz-show “Passaparola”.

Fonte: Mediaset

Lontana da trucchi elaborati, blush, contouring, filtri e artifici vari, continua a essere splendida. Insomma, a quanto pare quest’anno all’Isola dei Famosi a trionfare è la bellezza naturale e soprattutto semplice.