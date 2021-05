L’Isola dei Famosi è un reality vero e duro. I naufraghi al termine della loro avventura vedono il loro corpo letteralmente trasformarsi a causa della mancanza di cibo. A distanza di due mesi sull’Isola, nella puntata scorsa andata in onda lunedì è stata mandata in onda una clip in cui si è visto i naufraghi quanti chili hanno perso.

Non tutti i naufraghi sono stati inseriti nel video. In particolare Ignazio Moser e Matteo Diamante non c’erano perché sono stati gli ultimi arrivati sull’Isola. Ma anche Angela Melillo e Francesca Lodo mancavano. Dalla clip si è visto come i naufraghi che sono dimagriti di più sono stati Roberto Ciufoli, Awed e Andrea Cerioli. Awed in particolare qualche settimana fa fece preoccupare la produzione proprio a causa del suo eccessivo dimagrimento. Gli furono date delle porzioni aggiuntive di riso.

Stando a quanto detto dalla clip tutti e tre hanno perso circa 16 kg dall’inizio della loro avventura. Nel particolare Roberto e Awed all’inizio della loro avventura pesavano 75 kg ed oggi invece sono arrivati a pesare 59kg. Andrea Cerioli criticato all’inizio per la sua forma fisica non proprio scultorea tanto da arrivare a pesare 80 kg, oggi ne pesa 64.

Isola dei Famosi, tra le donne il record è di Valentina Persia

Quanto alle donne, anche loro hanno dovuto fare i conti con un dimagrimento eccessivo. In primis Valentina Persia, detiene il record tra le donne per essere dimagrita di più. La naufraga è riuscita a perdere ben 15kg. Subito dopo di lei troviamo Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi è arrivata sull’Isola con un peso pari a 55kg, dopo qualche settimana è arrivata a pesare a 46kg.

Per il momento la naufraga che sembra aver preso meno kg è Miryea Stabile, arrivata in Honduras che pesava 59 kg, mentre oggi il suo peso è di 53 kg. Intanto Iva Zanicchi è stata presa di mira sui social per il suo commento alla clip. L’opinionista in studio ha detto: “Più magri si è meglio si sta“. Dichiarazione che secondo alcuni incita alla magrezza eccessiva.