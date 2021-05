Lo stilista e cromatologo calabrese sta facendo già ritorno in Italia per motivi di salute

Altro addio eccellente sull’Isola dei Famosi. Ad abbandonare il reality è Ubaldo Lanzo, che era anche tra i nominati della settimana insieme a Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. La notizia è stata resa nota ieri pomeriggio dagli autori del programma e stando a quanto si apprende lo stilista e cromatologo calabrese sta facendo già ritorno in Italia. Sui motivi del suo addio vige ancora un certo riserbo.

“Ubaldo deve lasciare immediatamente l’Isola e fare rientro in Italia per sottoporsi a cure mediche” – si sono limitati a scrivere sul sito gli organizzatori del programma. Di sicuro nel corso della puntata che andrà in onda questa sera venerdì 7 Maggio, la conduttrice Ilary Blasi dirà qualcosa in più sul suo addio. Come detto Ubaldo si trovava al televoto. Per questo è stato annullato ma al tempo stesso si è deciso di aprirne immediatamente un altro con protagonisti gli altri tre naufraghi che erano in nomination.

Isola dei Famosi, questa sera la nuova puntata

“Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati” – si legge nel comunicato stampa. La nuova puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda questa sera dopo settimane in cui si è svolta in differita il giovedì. Approfittando della fine del programma di Pio e Amedeo che occupavano lo slot del venerdì, il reality condotto da Ilary Blasi potrà così ritornare in diretta il giorno prima del week end.

Quella in corso si sta rivelando un’edizione molto movimentata dell’Isola dei famosi per quel che riguarda la salute dei suoi concorrenti. Ricordiamo fra tutti il caso che ha coinvolto l’ex calciatore Paul Gascoigne. Ma anche quello che ha visto coinvolta la conduttrice radiotelevisiva Elisa Isoardi, che ha avuto dei problemi agli occhi e che per fortuna ora pare stia molto, molto, ma molto meglio.

Oppure Brando Giorgi, anche lui costretto a lasciare anzitempo per problemi di salute. O Beppe Braida, personaggio molto amato dai suoi compagni, costretto a lasciare a causa della positività al covid dei suoi genitori.