Isola dei Famosi nel caos: Brando Giorgi si estranea dal gruppo e la produzione umilia il cast

Nelle scorse ore è successo di tutto all’Isola dei Famosi. Il giorno numero 24 in Honduras si è aperto con l’annuncio di Brando Giorgi, che ha deciso di estraniarsi dal gruppo e fare la sua isola da solo.

Fonte: Mediaset

“Ho pensato molto in questi giorni, anche la notte. Se rimango così mi prende male, vorrei un po’ estraniarmi dal gruppo. Ci sono dinamiche che purtroppo non riesco a capire e nelle quali non riesco a inserirmi quindi ci saranno delle cose in comune come il fuoco perché non posso accendermelo da solo, ma darò il mio contributo. Per il resto io me ne sto di là. Se volete chiarire qualcosa, venite là e ne parliamo” – ha detto rivolgendosi al gruppo.

Una decisione che ha scatenato la reazione della maggior parte dei componenti del gruppo che hanno accusato Brando di non averci nemmeno provato ad entrare in sintonia con il gruppo. L’unico a difenderlo è stato Paul Gascoigne che ha detto: “Tu hai avuto grandi pa**e a dire quello che hai detto prima. Non mi piace quando sono quattro contro uno, sono senza pa**e. Hai fatto bene a parlare, non è come dicono loro”.

In tutto questo clima di tensione è poi successa una cosa mai accaduta in 15 anni di reality. La produzione ha inviato sull’Isola dei Famosi un pescatore che dovrà insegnare i naufraghi a pescare, visto che in quasi 1 mese non sono riusciti a prendere nemmeno un pesce. Le tecniche dell’honduregno pescatore Thomas hanno dato subito i primi pesci e le più brave sono state le donne. Tuttavia la pesca miracolosa non ha calmato gli animi.

A finire nell’occhio del ciclone è stata poi Fariba Tehrani, rea di aver cucinato il malo modo il riso. Per Andrea Cerioli “faceva ca**are, il più cattivo mai mangiato, sapeva di pesce morto, mangiarlo anche stasera? Che schifo”, per Gilles Rocca: “Pessimo, pessimo, immangiabile e senza sale. Quando c’è qualcosa che funziona, deve continuare a farla chi la sa fare”. Un accanimento che è proseguito per diverso tempo con la povera Fariba che quasi in lacrime si è scusata e ha regalato al gruppo due pesci che aveva pescato.