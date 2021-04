L’Isola dei Famosi: come fa Fariba a essere sempre truccata? Svelato il mistero

Abbandonate l’idea che le concorrenti de L’Isola dei Famosi non si mostravano affatto truccate durante il loro soggiorno in Honduras. Oggigiorno sempre più Vip utilizzano tecniche particolari e cure semipermanenti per essere perfette anche senza trucco. Basti pensare, in questa versione del 2021, alla madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani che, con il suo impeccabile eyeliner, ha suscitato addirittura la curiosità di Ilary Blasi, oltre che del pubblico.

La padrona di casa non ha esitato a precisare che il suo aspetto non somigliasse affatto ad un look “acqua e sapone”. La risposta di Fariba è stata cristallina: “sono naturale”. Ma ecco svelato il suo segreto. Fariba Tehrani sta svolgendo brillantemente il suo percorso ne L’Isola del Famoso. Dopo il soggiorno a Parasite Island e, come tutte le altre concorrenti che sono partite alla volta delle Honduras, deve abbandonare tutti i suoi cosmetici e prodotti per il trucco nel suo beauty box a casa.

Tuttavia, ogni volta che l’obiettivo la incorniciava, mostrava uno sguardo profondo e completo, proprio come si fosse appena truccata. Ma la causa non sono i tratti tipici persiani: la madre di Giulia Salemi ha un make-up perfettamente curato e questo risulta alquanto bizzarro. Anche se si potrebbe pensare che la Tehrani abbia portato in gran segreto matite nere e mascara con se, le cose stanno diversamente.

La donna ha usato solo alcuni trattamenti di bellezza impermeabili e semipermanenti. Negli ultimi anni, molti dei partecipanti a L’Isola dei Famosi hanno eseguito extension per ciglia prima di lasciare l’Italia. Permettendo cosi di mantenere lo stesso sguardo magnetico anche senza utilizzare alcun prodotto. Tuttavia, Fariba ha fatto dell’altro quest’anno, e molte persone vogliono ancora sapere: come riesce a rendere i suoi occhi circondati da un eyeliner molto preciso?

La soluzione è semplice: sembra che abbia semplicemente applicato un eyeliner semipermanente: questo trattamento rende lo sguardo forte e affascinante. È la scelta perfetta per chi non ha tempo per truccarsi. Ma ha una durata a scadenza, in quanto tende a scomparire quasi completamente nel tempo.