Isola dei Famosi: la fame e la stanchezza fisica si cominciano a far sentire. Nel corso dell’ultima puntata a pagarne maggiormente le conseguenze e stato Nicolas Vaporidis, il quale ha avuto un mancamento.

Il naufrago si getta nella prova del ‘girarrosto’ e accusa un malore che lo costringe ad abbandonare la diretta per qualche minuto. La sfida era contro Roger, per decretare il leader della settimana.

Una prova di forza che consisteva nel rimanere appesi il più possibile su una macchina che girava a gran velocità, ponendo i naufraghi anche a testa in giù: il così detto girarrosto, un classico dell’isola.

Una sfida estenuante che mette i concorrenti a dura prova. Entrambi giocano con grande tenacia e riescono a rimanere appesi per più di qualche minuto, mentre la macchina continua a girare a gran velocità. Nicolas, alla fine, cede e cade in acqua.

Quando il naufrago raggiunge la riva si accascia per i giramenti di testa provocati dalla prova, dalla fame e dalle stanchezza. Un malore che costringe il naufrago ad abbandonare la diretta per qualche minuto, per farsi controllare dai medici. Un forte giramento di testa ha provocato in lui un mancamento.

Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis torna in Palapa

Solo successivamente ritorna in Palapa, ma il suo ingresso fa subito balzare all’occhio dei telespettatori, che c’è qualcosa che non va. Vaporidis ha lo sguardo smarrito e appare decisamente confuso.

Lui stesso spiega di aver avuto un forte giramento di capo. Dopo un po’, però, rassicura tutti: “Non vi preoccupate, è tutto a posto”. Subito dopo il naufrago scopre che in sua assenza i suoi compagni lo hanno nominato e va al televoto per sfidarsi contro Gustavo e Nick. Ora tocca al pubblico decretare chi tenere in gioco e chi invece dovrà spostarsi nell’isola degli eliminati.