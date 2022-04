Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si rivolge al maschile a Vladimir Luxuria: è scontro

L'attore ancora una volta attaccato per il suo comportamento sull'Isola, risponde in malo modo.

Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti di questi primi giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi. L’attore è stato dapprima criticato da Floriana che lo ha accusato di essere un privilegiato.

Poi la scorsa settimana da leader ha mandato in nomination la coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni con quest’ultima che non l’ha presa bene. Ieri è stato criticato da Vladimir Luxuria dopo che al televoto la coppia Russo-Maddaloni è stata sconfitta da quella composta da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

“Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia russa e che la sua giustificazione sia farlocca” – ha detto l’opinionista che crede che l’attore stia giocando d’astuzia ed abbia cercato di mandare a casa la coppia che ritiene più forte.

Nicolas non ha preso però bene le parole di Vladimir ed ha risposto: “Abbi rispetto delle motivazioni degli altri, posso aver sbagliato, ma non c’è una regia dietro. Ho stima per queste due persone e la continuo a dimostrare”.

Fonte: Mediaset

E ancora: “La mia intenzione era far uscire Carmen e Alessandro. Mi dispiace moltissimo, ho fatto una cavolata e mi dispiace”.

Nicolas si è poi scagliato contro il pubblico che ha preferito continuare a vedere i continui battibecchi tra la mamma Carmen e il figlio Alessandro anziché salvare la coppia Russo-Maddaloni che in questi primi giorni si sta dando molto da fare costruendo capanne e andando a pesca.

Isola dei Famosi, il gesto di Nicolas Vaporidis

“Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume” – ha risposto Luxuria. A quel punto Nicolas ha fatto un gesto che ha mandato su tutte le furie l’opinionista: l’ha chiamata al maschile.

“Caro Vladi, tu dall’alto della tua accademia…” – ha detto l’attore, subito interrotto: “Intanto dì ‘cara’ Vladi, se vogliamo parlare di rispetto”.

“Porta rispetto tu, perché io la tua opinione la rispetto, mentre tu mi dai del regista” – la risposta di Nicolas.