Isola Dei Famosi, Nicolas Vaporidis, in diretta, smaschera Laura: "Prova truccata"

All’interno del programma Isola dei Famosi, ci sono stati diversi scontri tra i concorrenti. Uno degli ultimi, che ha interessato i naufraghi più popolari e apprezzati, ha stupito il pubblico.

Parliamo delle vicende riguardanti Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis. Infatti tra i due naufraghi, già dagli inizi del programma, c’è sempre stato astio e scontri forti. I due concorrenti non dialogano mai se non per attaccarsi l’uno contro l’altra.

Le parole dette recentemente nel programma sono state pesanti e molto forti. Infatti, il naufrago Nicolas non accetta né tollera la richiesta avanzata da Laura nella scorsa puntata. La moglie di Clemente Russo aveva chiesto di arrivare ad un pareggio durante la prova ricompensa della penultima puntata.

La Maddaloni ha dichiarato di essersi stancata di essere vista solo come una persona poco sportiva. Ecco le sue parole: “Quello che mi fa male è che ogni cosa che faccio mi accusa di non essere sportiva, quando in 50 giorni ho fatto tante cose belle. Ti stai accanendo”.

Anche Nicolas dice la sua e sembra palese il retrogusto di dispiacere nelle sue parole. Ecco cosa ha detto nei confronti di Laura: “Ci siamo detti delle cose bruttissime da un lato e dall’altro su cui voglio sorvolare. Da lei, proprio perché è una campionessa mondiale, proprio come ha fatto Carmen per il figlio, mi aspetto di non mettersi d’accordo”.

Ilary, la conduttrice di questa edizione Isola dei Famosi 2022, stanca delle discussioni tra i due, decide finalmente di intervenire. La presentatrice minaccia i concorrenti di prendere provvedimenti e chiede i nomi di chi ha deciso di mettersi d’accordo, falsificando il risultato della prova.

Poi, Ilary Blasi spiega: “Quello che avete provato a fare non è permesso, per questa volta non succederà niente, ma se ricapiterà verrete puniti e io le promesse le mantengo”.