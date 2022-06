Nicolas Vaporidis torna in gioco dopo essersi fatto male a: Isola dei Famosi. La finale è sempre più vicina, l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. La spiaggia deserta più conosciuta grazie a Ilary Blasi, si sta per concludere e anche per Nicolas arrivano buone notizie.

Costretto ad abbandonare il gioco per accertamenti medici, Nicolas è il primo finalista del reality show (è risultato essere il vincitore del televoto istituito per eleggere il primo finalista). I fan erano apparsi preoccupati.

Invece ora Nicolas può finalmente proseguire la sua avventura insieme ai suoi ultimi compagni rimasti, salvati grazie al pubblico, verso la finale tanto attesa. A confermare il suo rientro è un video caricato sulla pagina Instagram del programma.

Il naufrago all’interno del video pubblicato sembra apparentemente tranquillo mentre intrattiene una conversazione con le sue compagne di viaggio, le naufraghe Estefania Berna e Maria Laura De Vitis. Il video è accompagnato da una didascalia: “Nicolas Vaporidis torna finalmente dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto”.

Ma la stessa fortuna non è toccata a tutti i giocatori dell’isola. Edoardo Tavassi, uno dei personaggi chiave di questa edizione del reality, è costretto a lasciare la Playa per problemi di salute.

Per chi non ne fosse al corrente, anche il fratello di Guendalina Tavassi recentemente ha avuto un infortunio e sta passando un periodo di accertamenti, sotto il controllo dei medici. Costretto al ritiro.

Isola dei Famosi, diversamente da altri programmi televisivi, è molto più pericolosa. Per partecipare ci vuole un grande coraggio e forza fisica alla quale nemmeno i più preparati, forti o sani sono completamente pronti. Basta un momento di distrazione per farsi del male o avere un incidente indesiderato.