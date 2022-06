Continuano a trascorrere inesorabilmente le giornate per i naufraghi de L’Isola dei Famosi. La vita in Honduras non è facile: la fame, il caldo, gli insetti e la convivenza sono difficilmente gestibili, e tutti i concorrenti cominciano ad essere esausti e nervosi.

Nel mentre, i telespettatori osservano con occhio vigile tutto quello che accade sull’isola e in studio: sembra proprio che a loro non sfugga niente. In particolare a far storcere il naso al pubblico è stato quello che è avvenuto dopo l’eliminazione di Lory Del Santo.

La fine del percorso della showgirl a L’Isola Dei Famosi è stato annunciato durante la scorsa diretta. Nella puntata andata in onda questa eliminazione è stata sicuramente il momento clou. Ma i fans, dopo l’annuncio dato da Ilary Blasi, si sono resi conto dell’atteggiamento di una concorrente tutt’altro che educato.

Si tratta di Guendalina Tavassi che, all’annuncio dell’eliminazione, si è comportato in maniera abbastanza discutibile. La donna infatti ha iniziato ad esultare vistosamente per l’eliminazione di Lory. A quanto pare, la concorrente non avrebbe cercato minimamente di nascondere la sua felicità.

La ragazza, senza farsi problemi, avrebbe iniziato ad applaudire e festeggiare con un sorriso stampato in faccia. Il web non ha affatto apprezzato questo colpo di testa così indelicato e subito è caduta una pioggia di accuse proprio su Guendalina.

Alcuni ritengono che il gesto della ragazza sia stato decisamente poco eleganti e da condannare. Altri invece nuovo una cosa e più pesanti e credono che Guendalina utilizza una strategia: alzare i fandom uno contro l’altro in modo da causare l’eliminazione dei concorrenti che non le vanno a genio, tramite il televoto dei telespettatori.

Insomma, non si sa cosa ci sia dietro, ma senza dubbio Guendalina ha festeggiato per l’eliminazione della del Santo. Non ci resta che attendere la prossima diretta per scoprire le reazioni della diretta interessata.