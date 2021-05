Non c’è niente da fare, all’Isola dei Famosi è lei che detta i canoni di stile. Nel corso delle puntate l’abbiamo vista indossare degli outfit sempre più calzanti e indiscutibilmente splendidi. Anche nella scorsa diretta non si è smentita. Ovviamente parliamo della padrona di casa, Ilary Blasi.

In ogni puntata riesce a sorprendere con i suoi look studiati al millimetro. La famosissima conduttrice romana, d’altro canto, è nota per i suoi look. Spesso, con i suoi gusti semplici è riuscita a battere nell’eleganza perfino Elettra Lamborghini, opinionista attuale del reality. Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 14 maggio, Ilary ha sicuramente fatto un ingresso col botto.

In effetti, il botto c’è quasi stato veramente, dato che la conduttrice per un pelo non si è ritrovata per terra. Mentre raggiungeva il centro dello studio, Ilary ha fatto lo scivolone perdendo l’equilibrio, riuscendo però a non cadere rovinosamente per terra. Oltre a questo piccolo incidente, di certo non è passato inosservato il suo abito. Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio indossando un abito lungo e accollato sul davanti, ma con un profondo spacco sulla schiena.

Lo spacco lascia la pelle nuda fino al fondoschiena. Il colore del vestito è molto particolare: un blu intenso. Un abito molto aderente senza particolari dettagli. I biondi i capelli erano raccolti in un ordinato chignon che le lasciava le spalle scoperte. A contornare il tutto, un paio di orecchini a 7 borchie con degli splendidi zirconi.

Un dettaglio decisamente scintillante, ma non è quella la prima cosa che è saltata all’occhio. Quello splendido vestito metteva in risalto la forma fisica nella bella conduttrice. Quello di Ilary è un fisico decisamente molto allenato ma magrissimo, decisamente femminile e attentamente curato. Insomma, a quanto pare Ilary ci tiene molto alla linea il modo in cui sfoggia i suoi outfit lo dimostra.