Come tutti ben ricorderanno, l’edizione di quest’anno: Isola dei Famosi ha visto l’obbligo del ritiro da parte di una naufraga, Patrizia Bonetti. La donna, dopo aver partecipato alla prova del fuoco, ha riportato diverse ustioni e per tale motivo è stata costretta ad abbandonare il reality.

A distanza di tempo, trascorso dalla donna a curarsi, Patrizia fa il suo ritorno nello studio di Canale 5 come ospite. Qui L’ex naufraga racconta e parla del suo incidente, per poi mostrare a Marco Melandri le scottature che tuttora riporta sul corpo.

Il pilota di MotoGP rimane sbalordito dalle cicatrici. L’ingresso di Patrizia Bonetti nello studio: Isola dei Famosi ha fatto sperare tutti i fans del’influencer, che non vedevano l’ora di vederla in azione in Honduras. La ragazza è ormai riconosciuta da tutti per il suo carattere esplosivo.

Ma l’incidente avvenuto nella prova del fuoco ha costretto la naufraga a ritirarsi. Un inconveniente piuttosto grave, che ha lasciato tutt’ora segni forse indelebili sul corpo della Bonetti.

Sono state riportate scottature profonde e per settimane non si è parlato di altro che della una probabile azione legale da parte della donna nei confronti del reality. A quanto si sapeva, Patrizia aveva intenzione di denunciare la produzione per via dei danni provocati dalla prova.

Ma queste rimangono solo indiscrezioni, dato che non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito. La ragazza però rivela, nel corso della puntata, di aver perso l’accaduto con molta sportività. “Sto bene, mi sono ripresa finalmente, sono contenta di essere qui stasera”.

“Ci tenevo tanto, era da tempo che volevo fare questa esperienza. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti. Per chi faccio il tifo? Nicolas. Mi piace come sta agendo all’interno del gruppo”.