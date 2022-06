è in Honduras da più di 80 giorni, ma Carmen Di Pietro sembra non aver perso nemmeno un chilo

Isola dei Famosi va avanti ormai da diversi mesi e i naufraghi sono tutti allo stremo. La fame e la fatica portano varie complicazioni, soprattutto per i concorrenti in gioco dall’inizio del programma.

Tutti sono visibilmente denutriti e dimagriti fortemente e la preoccupazione è alle stelle, soprattutto per via dei vari malesseri che i vipponi stanno accusando. Eppure, sembra che qualcuno non venga toccato minimamente da questi problemi. Si sa: al pubblico non sfugge proprio nulla e anche in questo caso i telespettatori hanno notato un dettaglio molto importante.

Sembra proprio che una delle concorrenti non stia affatto soffrendo la fame. Parliamo di Carmen Di Pietro, che sembra essere in forma smagliante. Nonostante sia in Honduras da più di 80 giorni, la donna sembra non aver perso nemmeno un chilo.

Ma come è possibile ciò? a spiegarlo ci pensano proprio i telespettatori del reality: Isola dei Famosi, che con il loro occhio vigile hanno notato che Carmen non è dimagrita… semplicemente perché è sempre riuscita a mangiare. Ecco alcuni dei commenti che il pubblico ha affidato al web: “Quando si diceva che Carmen sarebbe uscita ingrassata invece che dimagrita non ci si sbagliava, letteralmente riesce a mangiare a ogni puntata”.

O ancora, smentendo clamorosamente le parole della naufraga stessa, qualcun altro commenta au Twitter: “Carmen che dice di non sembrare dimagrita solo per colpa delle t**te… Ma se ha mangiato in tutte le puntata ci credo che non abbia perso kg”.

Qualcuno osserva che la Di Pietro riesca a mangiare grazie alla sua insistenza: “Tutti hanno fame, solo che Carmen lo esterna in continuazione e con questa scusa mangia di più”.

Infine qualcuno ha anche scritto: “Carmen: Nicolas non mi capacito che ho resistito 80 giorni, mi sembra un sogno. L’altra isola 15 giorni, sarà stata la compagnia vostra a farmi resistere. Sarà che hai mangiato tutte le puntate!”.