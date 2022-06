Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro innamorata di Luca Daffrè?

L’Isola dei Famosi è quasi giunta al termine e i naufraghi non vedono l’ora di tornare a casa. In attesa della fine del reality, sono ancora in corso le dinamiche interne al gioco che sembrano piacere molto al pubblico italiano. In questi ultimi giorni Carmen Di Pietro ha rivolto alcune avance al naufrago Luca Daffrè. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Carmen Di Pietro innamorata di Luca Daffrè? In questi ultimi giorni la showgirl ha rivolto importanti avance all’ex protagonista di Uomini e Donne. La donna ha fatto delle richieste particolari al giovane, come quella di voler diventare il suo toy boy.

Queste sono state le parole che Carmen Di Pietro ha rivolto a Luca Daffrè:

Luca, stai diventando proprio un bel figo. Ti vuoi fidanzare con me? Vuoi essere il mio toy boy?

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex protagonista di Uomini e Donne che ha rivolto alla naufraga questa parole:

Ci possiamo provare.

Ovviamente i due si sono resi protagonisti di un momento ironico che non è comunque passato inosservato ai fan più attenti del programma. Riguardo il comportamento di Carmen Di Pietro nei confronti di Luca Daffrè è intervenuto anche suo figlio Alessandro.

In particolar modo, la naufraga dell’Isola dei Famosi ha spiegato al bel giovane il motivo del suo atteggiamento così libero. Facendo riferimento a suo figlio Alessandro e al suo atteggiamento ironico, Carmen Di Pietro si è rivolta all’ex protagonista di Uomini e Donne e di Temptation Island con queste parole:

Lo posso fare perché qui non c’è lui. Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ci infrattiamo là dentro.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Alessandro. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha deciso di rispondere alle parole pronunciate da mamma Carmen in questo modo: