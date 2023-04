Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi cambia il cast all’ultimo minuto

Manca ancora un po’ all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e iniziano già ad esserci i primi colpi di scena. Stando infatti alle indiscrezioni, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia fatto dei cambiamenti all’ultimo minuto ed abbia escluso dal cast del reality due concorrenti. Scopriamo insieme di chi si tratta.

In queste ultime ore sta diventando sempre più insistente la voce secondo cui due naufraghi che avrebbero dovuto sbarcare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi siano stano esclusi dal cast all’ultimo minuto. La decisione sarebbe stata presa da Pier Silvio Berlusconi il quale non ha esitato ad esporre il suo pensiero in merito al cast della nuova edizione del reality.

Ma chi sono i presunti naufraghi che non potranno più sbarcare in Honduras? Stando a quanto emerso pare che Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo sarebbero stati estromessi dal reality. Al momento le voci in circolazione non sono ancora state confermate anche se sono molti coloro che danno per certa questa notizia.

Due naufraghi esclusi dalla nuova edizione dell’Isola dei Famosi: la scelta dell’ultimo minuto di Pier Silvio Berlusconi

Tutti coloro che hanno seguito la settima edizione del Grande Fratello Vip avranno avuto modo di seguire le numerose polemiche nate riguardo il programma a causa del gergo e degli atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei concorrenti tanto da mandare su tutte le furie anche lo stesso Pier Silvio Berlusconi.

Per questo motivo, dunque, pare che l’amministratore delegato Mediaset avrebbe deciso di esprimere la sua parola in merito al cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi confermati possiamo fare i nome di Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone, il fidanzato Simone Antolini e la modella Helena Prestes.