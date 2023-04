Isola dei Famosi, primo provvedimento per i naufraghi, il gesto di Simone Antolini spiazza: cosa è successo

L’Isola dei Famosi ha aperto i battenti da poco e già sono comparsi i primi colpi di scena. Nel corso delle ultime ore gli autori del reality hanno deciso di rivolgere ai naufraghi un provvedimento disciplinare per aver violato un regolamento. In tutto ciò non è passato inosservato il gesto di cui Simone Antolini si è reso protagonista, andando contro la produzione. Scopriamo insieme cosa è successo.

Simone Antolini contro gli autori dell’Isola dei Famosi. Nel daytime del reality andato in onda mercoledì 19 aprile, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare il gesto che il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha commesso nei confronti della produzione.

Come già anticipato, i naufraghi hanno ricevuto il primo provvedimento disciplinare per aver violato un regolamento. Nel dettaglio, alcuni dei naufraghi delle diverse tribù si sono aiutati per accendere il fuoco. Gesto che va contro quanto stabilito dagli autori. Secondo il reality, infatti, i membri di una tribù non possono aiutare quelli di tribù diverse.

Queste sono state le parole che gli autori dell’Isola dei Famosi hanno inviato ai naufraghi:

Lo spirito dell’Isola vi osserva sempre e le regole erano chiare. Fra queste c’era il divieto di aiutarsi fra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse, quindi verrà automaticamente spento.

Dopo aver letto il comunicato, Simone Antolini ha reagito bruciando le parole della produzione ed esprimendosi in questo modo:

No, no! Non spegniamo nulla perché l’idea di come accendere il fuoco è partita dalla mia tribù, in questo caso da Fabio, in seguito ha dato un grandissimo contributo tutto il sistema polmonare di Paolo. Solo in seguito abbiamo chiamato Andrea semplicemente per vedere. Andrea ha semplicemente assistito. Quindi, se c’è una direttiva chiara su cui c’è stato un infrangimento di regole rispondo. Ma su questo no, mi dispiace.

Lo sfogo del naufrago non ha avuto successo, dal momento che gli autori hanno avuto la meglio e il fuoco è stato spento.