Dopo un mese e mezzo di permanenza sull’Isola dei Famosi le forze per tutti i naufraghi iniziano a scarseggiare. Diversi di loro sono in difficoltà e stanno facendo i conti con problemi di salute. Uno dei naufraghi più a disagio è Gilles Rocca. Partito con il botto giorno dopo giorno l’equilibrio del concorrente è andato spezzandosi. Sia a livello fisico che psicologico con la mancanza della fidanzata che si fa sentire ogni giorno di più.

Certo, un bel piatto di pasta avrebbe potuto aiutarlo visto che nella puntata di lunedì Gilles, pur di non creare problemi con la fidanzata Miriam Galanti, si è rifiutato di baciare Francesca Lodo. In questo modo ha rinunciato lui e costretto anche lei a fare a meno di un piatto di pasta. La Lodo è scoppiata in lacrime dopo la decisione di Gilles. “Non sono integro a livello mentale, ho dei deficit. La cena a lume di candela la faccio solo con l’amore della mia vita Miriam. Io non sono capace a fare queste cose” – ha detto.

“Hai paura che le puzza l’alito? Per colpa tua Francesca non mangia” – ha detto Ilary Blasi dallo studio, che però non è riuscita a smuovere Gilles, fermo sulle sue posizioni. Lo stesso opinionista Tommaso Zorzi ha dichiarato: “Un po’ di zuccheri ti sarebbero serviti”. Gilles, a quel punto ha concluso: “Hanno vomitato tutti con la pasta non va bene”.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha un malore prima della diretta

E Gilles ha accusato un malore prima della nuova puntata andata in onda ieri sera. L’attore è svenuto ed è stato molto male, tanto da chiedere al pubblico di essere mandato a casa.

“Quando una persona si rende conto di essere arrivata al capolinea deve vergognarsi di dirlo? Io non sto bene. Io in questo momento credo di aver finito tutte le energie. Io sono svenuto prima, non sono stato bene, sono collassato, ho vomitato, sono stato male, mi sento depresso” – ha detto.

A tifare per la sua permanenza in gioco è invece Miriam, la donna con cui fa coppia da un paio di anni che su Instagram ha scritto un messaggio per lui: “Gilles ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo, io sono sempre qui” – ha scritto la donna sui social.