Lunedì scorso nuova puntata dell’Isola dei Famosi come sempre ricca di colpi di scena. Ha fatto molto parlare il gesto di Gilles Rocca, che ha deciso di rifiutare un bel piatto di pasta come prova ricompensa pur di non baciare Francesca Lodo per rispetto per la sua fidanzata Miriam Galanti che la guardava da casa. L’attore nonostante sia visibilmente stanco e affamato ha rinunciato per rispetto alla sua fidanzata. I due stanno insieme da moltissimo tempo, nonostante entrambi si sono sempre detti contrari al matrimonio, in questi giorni di solitudine, Gilles sta pensando di fare il grande passo.

Rocca ha sempre dimostrato di essere innamoratissimo della sua dolce metà, ma nessuno si aspettava un gesto del genere soprattutto perché ha negato anche alla Lodo di usufruire della ricompensa, motivo per cui è scoppiata a piangere.

Ma nelle ultime ore è accaduto un altro episodio alquanto strano. A darne notizia Deianira Marzano. L’opinionista ha notato come dal profilo Instagram di Miriam Galanti siano sparite tutte le foto che ritraevano lei e il suo fidanzato. “A quanto pare la fidanzata di Gilles Rocca ha tolto tutte le foto con lui e ha fatto proprio bene” – ha scritto.

Cos’è successo? In realtà, nulla di grave nel rapporto tra lei e Gilles. Semplicemente Miriam non ha mai postato sul suo profilo foto che la ritraevano insieme a Gilles. Vi chiederete come mai, in realtà è molto semplice, l’attrice ha sempre voluto tutelare la sua privacy e quella del suo fidanzato. A dimostrazione di ciò, si può notare sul suo profilo, nelle storie in evidenza, alcuni viaggio fatti con Rocca e anche in questi scatti non si vede mai la sua dolce metà.

Quindi nessuna polemica o fidanzamento rotto. La storia d’amore può proseguire. D’altronde il gesto di Gilles, anche se un po’ altruista perché ha impedito anche alla Lodo di ricevere la prova ricompensa, dovrebbe essere apprezzato dalla fidanzata.