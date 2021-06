Piccola polemica all’Isola dei Famosi a pochi giorni dalla finale. Una finale che vedrà protagonisti 6 concorrenti: Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti che si sono aggiunti ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser decretati qualche settimana fa. Quest’anno per la prima volta nella storia del reality il vincitore verrà decretato in Honduras e non a Milano come nelle scorse edizioni. Questo a causa dei rigidi protocolli anti covid-19 che prevedono per chi proviene da Sud America un periodo di quarantena obbligatoria.

Fonte: Instagram

Per questo sarebbe stato impossibile per i naufraghi essere in studio per la finale di lunedì. Il vincitore di questa quindicesima stagione verrà annunciato in Honduras e quindi a proclamare il suo trionfo ci penserà Massimiliano Rosolino, compagno di avventura di Ilary Blasi in questa tortuosa avventura dove a brillare non sono stati di certo gli ascolti. Ma come dicevamo c’è un po’ di polemica per l’indiscrezione lanciata da Fanpage.it ieri e confermata poi dalla stessa produzione.

Isola dei Famosi: Cecilia Rodriguez ed Arianna Cirrincione sbarcheranno in Honduras per la finale

La notizia riguarda Cecilia Rodriguez ed Arianna Cirrincione, ovvero le compagne di Ignazio Moser e di Andrea Cerioli, che sono volate in Honduras per assistere alla finale insieme ai loro cari. Le donne sarebbero già partite per presenziare in tempo per la finale di lunedì. Ma su questa decisione non tutti sono contenti, anzi il contrario, il pubblico ha commentato sotto al profilo ufficiale del programma in modo particolare.

Fonte: Instagram

C’è chi ha scritto “Incommentabile”, oppure “Buffonata”, o anche “Raccomandati” riferendosi ai due concorrenti del reality. Al momento si sa solo di loro ma è difficile pensare che anche altre persone legate agli altri finalisti non stiano raggiungendo l’Honduras per stare vicino ai loro cari.

Fonte: Mediaset

In finale infatti troviamo anche Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante, ma i due ragazzi sono in nomination, e solamente uno dei due entrerà nella finale di quest’anno.