Isola dei Famosi, pugno in diretta: cosa è successo

Piccolo fuori programma in diretta all'Isola dei Famosi.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è successo un episodio che non è passato inosservato. In molti sui social hanno fatto notare ciò che è accaduto durante la prova ricompensa.

Carmen Di Pietro e Marco Cucolo bendati dovevano riconoscere i compagni soltanto toccando una parte del corpo indicata dallo studio.

Carmen ha indovinato due naufraghi, Marco dopo aver indovinato il primo, il secondo doveva carpirlo toccandogli la schiena.

Il concorrente è riuscito ad indovinare facendo il nome di Blind ma nell’esultare ha sferrato un pugno proprio nei confronti del cantante.

Ovviamente si è trattato di un gesto involontario e difatti Marco si è immediatamente scusato con Blind che ha accolto tutto con un sorriso.

Fonte: web

Per fortuna non ci sono state conseguenze ma solo risate. Da casa e soprattutto sui social in molti hanno commentato questo gesto simpatico accaduto durante la prova ricompensa.

In arrivo nuovi concorrenti sull’Isola

Intanto la notizia del prolungamento del reality che secondo Tv Blog sarà allungato di altre 5 puntate andando in onda solo una volta a settimana costringerà gli autori a mettere dentro volti nuovi. E stanno iniziando a circolare già i primi nomi che a breve potrebbero arrivare in Honduras.

Il primo è quello di una ex conoscenza dell’Isola dei Famosi avendogli partecipato già nel 2016. Stiamo parlando di Mercedesz Henger, figlia di Eva.

La sua partecipazione è sicura visto che proprio lei lo ha annunciato con un videomessaggio. Mercedesz ha anche annunciato di essere single e di nutrire un certo interesse per un naufrago.

“Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. Non voglio dire chi è, mando un bacio a questo naufrago misterioso. A me piacciono gli uomini che mi fanno ridere tantissimo, ma che sono anche sensibili. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti, tartaruga e bicipiti non sono strettamente necessari” – ha confessato la figlia di Eva Henger.

Gli altri nuovi naufraghi potrebbero essere Fabrizia Santarelli, la bona sorte di Avanti un Altro e Maria Laura De Vitis che stiamo vedendo a La Pupa e il Secchione.