Isola Dei Famosi, quanto guadagnano i naufraghi? Ecco svelate le cifre

Senza alcun ombra di dubbio, “L’Isola Dei Famosi” è uno dei programmi più amati e seguiti del momento. Nonostante abbia debuttato sul piccolo schermo da alcune settimane, il programma condotto da Ilary Blasi è già diventato oggetto di numerose chiacchiere. Di recente, sul web sono emerse indiscrezioni anche in merito ai presunti cachet percepiti dai naufraghi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La nuova edizione de L’Isola Dei Famosi non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Le vicende che accadono al programma condotto da Ilary Blasi sono sempre al centro della cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore, oltre ai ritiri di Claudia Motta e Marco Predolin, in rete si è discusso sui guadagni economici percepiti dai naufraghi per partecipare al reality show.

A rilasciare qualche dichiarazione in merito alla questione ci ha pensato il giornalista Ivan Rota per “Dagospia”. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, i compensi economici potrebbero variare in base alla popolarità dei naufraghi.

Tuttavia, in generale il cachet di ogni concorrente potrebbe aggirarsi intorno ai 5000 euro e 10.000 euro a settimana. Queste sono le parole del noto giornalista Ivan Rota rilasciate sul portale di “Dagospia”:

Ogni naufrago, invece, riceve tra i 5000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre ancora più alte.

Attualmente non sappiamo con certezza se tale notizia sia attendibile o meno in quanto si tratta solo di voci di corridoio. Infatti, né gli autori del programma né Ilary Blasi non si sono mai espressi in merito alla questione e non hanno mai svelato pubblicamente i compensi percepiti dai concorrenti per vivere la loro esperienza in Honduras.