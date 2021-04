L’Isola dei Famosi continua a non decollare, in particolare nella puntata serale del giovedì, che poi viene registrata il pomeriggio per lasciare spazio alla diretta dell’edizione spagnola del reality. Anche questa settimana la trasmissione non è andata oltre il 17% di share.

Fonte: Mediaset

Ai più attenti non è poi sfuggita un’inquadratura particolare da parte della regia de ‘Isola dei Famosi’ che si è dimenticata di tagliarla successivamente. Tutto è avvenuto quando doveva fare il suo ingresso in studio Daniela Martani. Pochi istanti prima dell’ingresso della ex naufraga è stato inquadrato il gobbo dove c’erano scritti tutti i suggerimenti per Ilary Blasi.

“Daniela, non è stato semplice difendere i tuoi principi, però alla fine ci sei riuscita” – si è letto sullo schermo, che riportava anche l’orario di registrazione (18.33). Un’inquadratura a dimostrazione che nessuna parola di Ilary Blasi è frutto della spontaneità, ma è tutto deciso prima della trasmissione.

Una volta in studio la Martani si è poi sfogata additandosi a vittima sacrificale del gruppo.

“Io ero la vittima sacrificale del gruppo, li avevo inquadrati subito e si sono rivelati per quello che sono prendono di mira qualcuno e cercano di farla sfurio subito. Si erano create tante polemiche per la mia entrata, loro sapevano che non avrei avuto scampo e quindi hanno fatto di tutto per farmi uscire” – ha ammesso l’ex isolana.

“Quando si parla di clan è vero. Gilles è intoccabile perché, nonostante abbia avuto degli scontri con Francesca lei non lo ha mai nominato. Lei non prende mai le difese delle donne, in particolare. Gilles ha dimostrato aggressività e lei non mi ha mai difesa. La Lodo non prende posizione perché non vuole essere nominata, vuole arrivare alla fine”. Infine, Daniela ha aggiunto: “I personaggi che non mi piacciono proprio sono Gilles, Francesca e Cerioli. Lo trovo lamentoso, iracondo e mette zizzania tra i tutti”