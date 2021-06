L’edizione dell’Isola dei Famosi che si è appena conclusa, non avrà lasciato il segno, quanto allo share, ma sicuramente è rimasta nel cuore dei naufraghi che hanno vissuto questa intensa esperienza. Ora che il reality è finito e la fame non c’è più, gli ex concorrenti si fanno mano a mano avanti, per raccontare la loro esperienza. Una delle ultime a raccontare i suoi 33 giorni in Honduras è stata Rosaria Cannavò.

L’ex naufraga, ospite di RTL 102.5 in diretta da Trends&Celebrities, ha deciso di svelare qualche dettaglio e aneddoto direttamente dalla sua esperienza. La donna ha parlato di Awed, che è risultato il vincitore del reality, ma soprattutto di Fariba Tehrani, con la quale spesso Rosaria, ha avuto modo di litigare durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi.

Ecco cosa ha detto sull’iraniana: “La più grande delusione dell’Isola è stata Fariba, una vera stratega. Davanti alle telecamere mi attaccava e dietro mi allisciava, come si dice dalle mie parti. Parlava troppo, era logorroica. Forse anche anche questa è una strategia ben precisa che ha messo in piedi”. A quanto pare però le antipatie sull’isola erano molto più di quelle che emergevano. La Cannavò infatti rivela, senza peli sulla lingua: “Salvo solo Matteo Diamante e la Titocchia”.

Ma ora è tempo per la nota showgirl ed ex naufraga, di volgere lo sguardo al futuro, senza mai perdere di vista i traguardi raggiunti nel corso degli anni. Rosaria ha alle spalle una carriera ventennale e brillante e probabilmente presto la rivedremo in TV. Nonostante questo, Rosaria ha sempre preferito mantenere il segreto su tutto quello che riguarda la sua vita privata.

Proprio per questo, quello che la showgirl ha dichiarato successivamente a RTL, ha lasciato tutti senza spiazzati: “Sono fidanzata da un anno e mezzo, ho cercato di tenere tutto nascosto, i giornalisti sono in agguato. Ma ora lo confesso a voi, si chiama Francesco Casagrande. Ha 35 anni e fa il fisioterapista a Roma”. Una vera bomba sganciata in diretta. “Rasato, occhi verdi. E’ questo l’identikit non dico altro”.