Lunedì scorso è andata in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi come sempre ricca di colpi di scena. Ad un certo punto della serata la solita Ilary Blasi ha preso di nuovo di mira l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino con una battuta che ha lasciato la gente in studio di stucco. Nel corso della puntata non sono mancati i momenti di svago e divertimento. Come quando è stato programmato un piacevole momento in favore di Isolde Kostner, ex campionessa di sci e vista spesso in malo modo dagli altri concorrenti del programma. Gli autori della trasmissione hanno così deciso di farla divertire e l’hanno posizionata sul cubo insieme a Miryea Stabile, ex partecipante de ‘La Pupa e il Secchione‘.

Fonte: Mediaset

Le due donne hanno iniziato a ballare sulle note di “Zitti e buoni” dei Maneskin freschi vincitori dell’Eurovision song contest. A quel punto, Massimiliano Rosolino le ha definite come le “ragazze immagine dell’Honduras“. Improvvisamente, Ilary Blasi ha iniziato però ad umiliarlo, come ha fatto spesso nel corso del programma. “Te in discoteca, Massimiliano, ormai ci vai solo per svuotare i posacenere“, ha detto la conduttrice all’inviato ovviamente scherzando.

Attimi di gelo in studio ma poi ci ha pensato Elettra Lamborghini a spezzare la tensione dicendo: “Appena torni andiamo a farci una seratina” – rivolgendosi a Rosolino.

Isola dei Famosi, lunedì prossimo la finale

Tutto sommato, il pubblico si è comunque divertito, proprio come hanno fatto le due donne sul cubo. L’edizione di quest’anno dell’Isola non sarà di certo ricordata per gli ascolti che fin dall’inizio del programma hanno fatto registrare numeri al di sotto delle aspettative.

Nulla si può dire però al duo Ilary Blasi – Massimiano Rosolino che sono riusciti a tirare avanti il programma con la loro simpatia e i loro siparietti mantenendo sempre la trasmissione su uno stile spensierato in modo da regalare ai telespettatori una serata divertente in un periodo non facile per i motivi che tutti sappiamo.