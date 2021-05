L’Isola dei Famosi riesci a riservare qualche sorpresa inaspettata. Appena poche ore fa, a quanto pare, è stata sfiorata una vera e propria rissa. La discussione, in particolare, aveva riguardato Ignazio Moser e Matteo Diamanti. I due si sono resi protagonisti di un intenso botta e risposta che in brevissimo è degenerato nella violenza.

Per riuscire a fermare due naufraghi prima che arrivassero alle mani è servito addirittura l’intervento di un terzo. Ma vediamo meglio che cosa è successo. Moser aveva ricevuto un’accusa pesante, quella di aver complottato contro Matteo alle sue spalle. In sostanza, Diamante ha accusato il fidanzato di Cecilia Rodriguez di aver cercato di convincere gli altri naufraghi a mandarlo in nomination.

A spifferare questo complotto all’ex tronista di UeD è stata Miryea. Ovviamente Ignazio, messo alle strette, ha negato tutto. Matteo, davanti all’atteggiamento del rivale, ha chiesto conferma al collega Andrea Cerioli. Il naufrago dell’Isola dei Famosi ha ceduto all’insistenza di Moser, rivelando: “Gli ho detto che avete parlato delle nomination, non che volevate nominare Matteo”.

Ignazio, nonostante ormai sia messo spalle al muro, continua a difendersi. Il naufrago insiste sul fatto che nessuno abbia fatto il nome di Diamanti e non esiste nessun complotto. Ecco le sue parole: “Posso avere detto che avrei votato te ma sfido chiunque a dire che ho chiesto agli altri di votarti. La tua modalità è sbagliata“.

Moser ha tagliato corto, dicendo che se in futuro dovesse sentire il suo nome alle nomination non avrebbe avuto di che meravigliarsi. A quel punto Matteo sbotta iniziando ad insultare: “Ma vai a fa***. Soffri di manie di persecuzione”. I due naufraghi poi hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più, fino a sfiorarsi. La rissa si è evitata per un pelo, grazie all’immediato intervento di Andrea Cerioli che ha diviso i due litiganti.