Isola dei Famosi, Silvano Michetti svela cosa è successo dopo la squalifica a causa della presunta bestemmia

Tutti ricorderanno la breve permanenza di Silvano Michetti, uno dei membri dei Cugini di Campagna, all’Isola dei Famosi. Il cantante, infatti, è stato squalificato poco dopo il suo arrivo in Honduras a causa di una presunta bestemmia. A distanza di mesi da questa vicenda, Silvano è tornato a parlare rivelando dei retroscena legati al polverone mediatico che l’ha coinvolto.

Nonostante il comunicato Mediaset abbia parlato di un’espressione blasfema, il cantante dei Cugini di Campagna ha affermato di non aver bestemmiato in quell’occasione. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ok io accetto di essere stato espulso, ma voglio dire che non ho mai bestemmiato. Ho alle spalle decenni di carriera e sono molto religioso. Quello che mi è capitato è assurdo.

Silvano Michetti ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Novella2000’ dove ha confessato che, dopo la sua squalifica, ha fatto analizzare la frase ad un esperto. Il cantante ha affermato:

Ho fatto ascoltare la registrazione ad un perito fonetico del Tribunale di Roma. Lui ha fatto delle valutazioni. Secondo l’esperto l’espressione blasfema non c’era, ma io ho voluto ugualmente scusarmi con chiunque si sia sentito offeso e sia per Nick sia per il resto del gruppo abbiamo deciso di chiuderla così.

E, continuando, Silvano Michetti ha dichiarato:

Il mio ‘record’ personale di permanenza sull’Isola mi ha regalato nuova popolarità, in proporzione forse anche maggiore di chi è rimasto più tempo di me nel reality.

Oltre a ciò, il Cugino di Campagna ha anche raccontato come ha trascorso i suoi giorni in Honduras: