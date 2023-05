Isola dei Famosi, Simone Antolini fa una clamorosa rivelazione sulla madre di Melissa: “C’ero io mentre lei…”

Queste le parole dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi: "C'ero io mentre lei andava in discoteca"

Simone Antolini è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda, l’ex naufrago ha deciso di rivelare in diretta tv l’identità di Melissa, confessando di essere suo padre. In questi giorni il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista a ‘Fanpage.it’ dove ha rivelato alcuni retroscena sulla madre della piccola.

Proprio in Honduras Simone Antolini ha rivelato di aver vissuto, all’età di 17 anni, una storia d’amore da cui è nata Melissa, sua figlia. Stando alle sue parole, l’ex naufrago ha portato avanti la relazione con questa ragazza contro il volere dei suoi genitori:

Sono stato con una ragazza, da quando avevo 16 anni fino ai 19. Abbiamo convissuto per due anni in un appartamentino da ristrutturare. L’abbiamo fatto contro il volere dei nostri genitori. Era un amore fisico, ma non siamo mai stati felici, tra studio e lavoro.

Come già anticipato, il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista a ‘Fanpage.it’ dove ha rivelato alcuni retroscena sulla madre di Melissa:

Melissa nasce da una convivenza con la mia ex fidanzata, portata avanti contro il volere dei miei genitori. Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e parlava poco l’italiano. È arrivata nella mia azienda e nella mia vita come un’aiutante. Avevo perso la testa per lei […]

Come da lui stesso raccontato, la storia d’amore tra Simone Antolini e la sua ex compagna è naufragata dopo un anno e mezzo circa dalla nascita di Melissa. Nonostante ciò, la coppia ha deciso di restare a vivere nello stesso appartamento: