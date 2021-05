Ancora qualche problemino sull’Isola dei Famosi, quest’anno davvero sfortunata. La scorsa notte una naufraga ha accusato dei forti dolori alla pancia che hanno fatto svegliare tutti. Si tratta di Miryea Stabile che ha trascorso davvero una notte molto movimentata tra l’imbarazzo di tutti. In piena notte Andrea Cerioli ha iniziato ad avvertire dei rumorini strani e ha chiesto alla Stabile se fosse tutto ok.

Fonte: Mediaset

In preda alla vergogna, lei ha comunque risposto: “No ragazzi, non potete capire. Sto male”. Andrea l’ha invitata ad allontanarsi per alcuni odori decisamente insopportabili: “Miryea, l’aria sta tirando proprio verso di me e Ignazio Moser. Stanno arrivando delle folate”– ha detto. Miryea Stabile ha proseguito molto imbarazzata: “Vi giuro, sto davvero male, non capite. Purtroppo è successo e mi dispiace, ma davvero non succederà più”.

Per fortuna la vicenda sembra essersi conclusa tranquillamente con nulla di grave. Nonostante la notte insonne, i naufraghi hanno compreso la situazione ed hanno provato ad aiutare Miryea che ha avuto forti crampi e difficoltà intestinali. Non è la prima naufraga che accusa problemi intestinali in questa edizione dell’Isola. Probabilmente la ragazza ha mangiato qualcosa che le ha fatto male.

Fonte: Mediaset

Intanto ieri è andata in scena una nuova puntata dell’Isola dei Famosi con la stessa Miryea Stabile in compagnia di Fariba Tehrani saranno le nuove nominate. Una di loro abbandonerà l’isola lunedì sera. A farlo ieri invece è stata Rosaria Cannavò. Lei si dirige a Playa Imboscatissima dove decide di restare e andare al televoto flash con i “veterani” Beatrice e Roberto. Il pubblico però la elimina definitivamente. Il leader della settimana è stato Awed che ha deciso di condividere il pollo con Valentina e Andrea, escludendo Angela e Fariba. Una scelta che ha creato alcune polemiche in studio.

Fonte: Mediaset

La puntata ha intanto anche decretato il primo finalista di questa edizione: si tratta di Andrea Cerioli.