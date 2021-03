Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi all’attacco di una naufraga: “Potrebbe anche arrivare alle mani”

Tommaso Zorzi tempo due puntate come opinionista dell’Isola dei Famosi e ha già conquistato il pubblico con le sue pagelle sui naufraghi. Dopo qualche giorno è già tempo di bilanci e giudizi sui comportamenti e le dinamiche che si stanno venendo a creare sulle isole. Lo sa bene Tommaso che nel corso della puntata di ieri si è già ricreato il cosiddetto “Punto Z”.

Fonte: Mediaset

Secondo l’opinionista a smuovere le acque di questa Isola dei Famosi saranno le donne: “Saranno loro a tenere la guerra” – ha svelato. Le pagelle di Zorzi sono particolari, una zeta per ogni giudizio. Si parte da zeta di zero per Akash: “Zeta come Zero lo do ad Akash, lo trovo arrogante e a volte anche stratega” – dice.

Fonte: Mediaset

Poi “zeta di zanne è un po’ per tutte le donne dell’Isola perché credo che saranno loro a tenere la guerra. Ci sono molte donne alpha e mi fa molto piacere” – è l’opinione di Tommaso. Ma su una naufraga in particolare l’opinionista ha da spendere parole al vetriolo: “Vera Gemma è imbattibile su questo, è un’asfaltatrice. Potrebbe arrivare anche alle mano. È una che due extension te le stacca”.

Isola dei Famosi, Vera Gemma attacca Angela Melillo

Infatti proprio Vera Gemma si è resa protagonista ieri sera di un alterco con Angela Melillo in palapa.

Fonte: Mediaset

La showgirl si è detta parecchio infastidita per la nomination della scorsa puntata incassata da Vera Gemma. Ad Ilary Blasi in collegamento dallo studio spiega che prima di partire per l’Isola l’attrice l’avrebbe chiamata e al telefono le avrebbe promesso di non nominarla mai. Ma Vera Gemma sembra avere le idee chiare sulla Melillo: “Istintivamente non mi sta simpatica”. Ilary Blasi le ha chiesto se la showgirl la renda agitata: “Agitare no, è una parole grossa. Mi irrita” – ha replicato Vera Gemma.