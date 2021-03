Isola dei Famosi, il debutto total black di Ilary Blasi, cosa sappiamo sull’outfit della conduttrice

La conduttrice per la prima puntata del reality ha optato per un abito firmato Lia Stubbla

Lunedì 15 marzo Ilary Blasi ha dato ufficialmente il via alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice prende in mano le redini del programma dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, salutata a inizio puntata dalla stessa Ilary. Per il debutto nella conduzione del reality, la moglie di Francesco Totti ha optato per un abito che non è passato inosservato.

Ilary Blasi è la nuova conduttrice di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Molto amata non solo per la sua bellezza ma anche per la sua innata simpatia e per i simpatici scivoloni che ogni tanto commette e che sembrano divertire molto i telespettatori.

Oltre a ciò, però, il look di Ilary Blasi all’esordio di questa suo nuova avventura non è passato inosservato. Infatti, per la prima puntata dello show la conduttrice ha optato per un abito firmato Lia Stubbla. Più in dettaglio, il vestito scelto da Ilary per la conduzione della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è un abito lungo nero di velluto a maniche lunghe e collo alto.

Un vestito elegante e bellissimo che però è dotato di un ulteriore dettaglio che lo rende unico. Infatti, l’abito è scoperto sulla pancia e presenta qualche striscia che lo rende molto particolare. Oltre alla coda con cui l’abito termina.

A completare l’elegante outfit non potevano mancare le magnifiche scarpe con tacco alto firmate Casadei, di color rosso. Per quanto riguarda la pettinatura, Ilary Blasi ha optato per uno chignon basso. Infine, per completare il look e renderlo unico impossibile non notare la presenza degli orecchini scintillanti.

Sicuramente il look di Ilary Blasi nella prima puntata dell’Isola dei Famosi non è passato inosservato al popolo del web. Gli utenti, infatti, oltre ad apprezzare la bellezza della donna hanno molto apprezzato la simpatia e la leggerezza, qualità con cui Ilary è riuscita a conquistare tutti i telespettatori.