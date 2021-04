Durante l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi è scoppiato il finimondo tanto che addirittura Tommaso Zorzi ha perso le staffe che si è scagliato contro i naufraghi. I concorrenti vengono accusati di fare delle strategie dopo una nomination di massa nei confronti di Gilles Rocca.

Secondo Zorzi, i naufraghi avrebbero fatto tutti il nome di Rocca essendosi accordati precedentemente. Insomma, l’opinionista del reality Survivor ha preso di mira la squadra dei primitivi, dopo questa mossa che Tommaso ha giudicato molto scorretta: “Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l’ha chiesto Gilles?”.

A confermare i sospetti dell’opinionista sono le parole di Miryea Stabile, che rivela: “Semplicemente Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato”. Queste parole però sono riuscite a far infuriare Tommaso che ha sbottato: “Ma voi volete prenderci per il cu** , ma basta. Siete patetici, siete banali. Ogni volta è la stessa storia con le nomination. Ma ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima”.

A stretto giro di posta, arriva anche il commento di Ilary Blasi: “Siete proprio bugiardi, fino alla fine”. A quel punto Gilles ha deciso di intervenire a difesa dei suoi compagni dell’Isola dei Famosi, cercando di spiegare il suo malessere e quanto si è arrivato allo stremo delle forze: “Nessuno ha chiesto niente. Abbiamo parlato da persone che si vogliono bene, hanno capito il mio stato d’animo. Mi hanno chiesto: ‘Come stai?’. Sanno come sto. Non capisco quale sia il problema. Non c’è niente da nascondere”.

L’attore Romano sembra veramente sofferente e ammette di aver esaurito tutte quante le energie: “Quando una persona si rende conto di essere arrivato al capolinea deve vergognarsi di dirlo? Io non sto bene. In questo momento credo di aver finito tutte le energie. Io sono svenuto prima, non sono stato bene, sono collassato, ho vomitato. Sono stato male, mi sento depresso. Vengono criticati perché mi danno una mano?”.