A L’Isola Dei Famosi diventa sempre più difficile per i naufraghi mantenere i nervi saldi. Le liti sono sempre più frequenti e di recente a causare dissapori è proprio la carenza di cibo. Anche nell’ultimo scontro, come nei precedenti, il gruppo sembra essersi schierato contro Guendalina.

Ad attaccarla sono Laura, Estefania e Blind in particolar modo. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che cosa è successo. È da diverso tempo ormai che Guendalina e Carmen Di Pietro si fanno compagnia nel tentativo di trovare più cibo possibile. Le due camminano in lungo e in largo sull’isola nel tentativo di trovare Cocchi e conchiglie da poter mangiare.

Alcuni, però, hanno sospettato che le concorrenti, nel fare ciò, stiano infrangendo il regolamento. Infatti, c’è una parte della spiaggia dove l’accesso è vietato ai naufraghi e alcuni ritengono che Guendalina e Carmen siamo arrivate fin lì, anche se in effetti le naufraghe hanno sempre smentito a gran voce questa accusa.

Ma alcuni degli altri naufraghi non sono affatto convinti, in particolare Laura ed Estefania hanno attaccato Guendalina (solo lei, se fosse presente anche la Di Pietro), rinfacciando la questione dei limiti e accusandola anche di nascondere del cibo.

Ogni accusa rivolta a Guendalina, però, sembra non reggere e a convincere ancora meno sono i modi delle donne, che attaccano la naufraga: Isola dei Famosi, senza darle modo di controbattere. Ad ogni modo, la questione è diventata molto più chiara quando Carmen e Nicolas Vaporidis hanno spiegato cosa è davvero accaduto.

Queste le parole di Carmen: “Noi abbiamo sempre rispettato i limiti con Guendalina. Abbiamo trovato dei cocchi nelle insenature, è vero, ma si possono trovare perché qui i cocchi cadono dagli alberi e vanno a finire lì. Questo è essere malfidenti, non mi piace”.

Nicolas, dal canto suo, ha svelato la verità sui cocchi nascosti: “Non ti scusare di cose che non hai fatto. Qua non è una responsabilità tua. Se loro pensano che tu abbia fatto una cosa di notte quando in realtà Alessandro ha contato male e ne ha trovato uno sotto al sacco… Se vogliono cercare scuse di questo tipo…”