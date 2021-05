L’Isola dei Famosi è da sempre format su cui la Mediaset punta particolarmente. Negli anni precedenti reality Survivor di canale 5 si è sempre classificato molto in alto quanto ad ascolti e indici di gradimento. Quest’edizione del programma, però, non sembra riuscire a decollare come in precedenza.

Lo share è decisamente basso e a creare particolari disagi è la puntata del giovedì, registrata precedentemente per lasciare più spazio alla versione spagnola del programma. Tanti gli escamotage usati dalla produzione nel tentativo di risollevare il programma. Ad esempio, il programma di Pio e Amedeo ‘Felicissima sera’ è stato spostato al venerdì. Nel frattempo, sull’isola i naufraghi sono sempre più deboli e affamati. Questo fa sì che i problemi fisici siano all’ordine del giorno, portando con sé dei ritiri.

Dopo Paul Gascoigne ed Elisa Isoardi, che si sono ritirati dal gioco per via di un problema all’occhio, anche Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi sono costretti a tornare in Italia. A quanto pare, ultimamente anche un altro concorrente, che si trova ancora in Honduras, sta soffrendo di problemi salutari abbastanza gravi che potrebbero costringerlo a ritirarsi.

Parliamo di Andrea Cerioli, che sta riscontrando non poche difficoltà sull’Isola dei Famosi. Basti pensare che, durante la prova leader contro Isolde Kostner, il ragazzo ha accusato un malore ed ha mollato la sfida per farsi visitare da un medico in infermeria. A quanto pare le sue condizioni di salute non sono ottimali.

Ilary Blasi stessa ha comunicato che Andrea ha decisamente perso troppi chili in troppo poco tempo, creando non poche preoccupazioni. Nel corso della notte successiva, l’ex tronista di UeD ha avuto anche un crollo emotivo. Stremato dalla fame, il naufrago si è sfogato: “Io mollo il gioco, non ce la faccio più. Mangio quanto mangiate voi che pesate quanto una mia gamba, sono stufo”.