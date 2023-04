Isola dei Famosi, un incidente scatena una furiosa lite: cosa è successo

All’Isola dei Famosi i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui due naufraghe si sono rese protagoniste di una furiosa lite a causa di un incidente. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

In Honduras gli equilibri tra i vari naufraghi sono stati interrotti da un incidente che sta facendo chiacchierare non poco le pagine dei principali giornali di gossip. Stando a quanto emerso, un masso è caduto sfiorando una delle concorrenti la quale ha incolpato una sua compagna di avventura. Le protagoniste della lite sono Fiore Argento e Helena Prestes. C’è da dire che dopo l’incidente pare che non ci sono state conseguenze gravi di tipo fisico per la sorella di Asia Argento.

Il masso ha colpito Fiore Argento la quale, come già anticipato, ha fatto ricadere la colpa su Helena Prestes. Queste sono state le parole della figlia di Dario Argento a riguardo:

Potevo cadere sopra di te, capisco che è fragile e dolce ma qua è un’isola selvaggia. Le cose possono succedere, siamo un gruppo e deve sempre incolpare me. Ha questo tono di vittima e non va bene.

A questo punto tra le due è iniziata un’accesa lite in cui è stato costretto ad intervenire Andrea Lo Cicero. Queste sono state le parole che il naufrago dell’Isola dei Famosi ha utilizzato per cercare di placare il litigio tra Fiore Argento ed Helena Prestes:

Vi chiedo tra di voi la massima collaborazione, comunque Helena non puoi andare ad infognarti lassù per un tronco, perdonami.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprire se Fiore ed Helena avranno un chiarimento in diretta.