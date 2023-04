Isola dei Famosi, malore per Helena Prestes durante la notte: cosa è successo

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata da poco e già non mancano i primi colpi di scena. Qualche ora fa è emersa la notizia secondo cui una delle naufraghe, Helena Prestes, si è sentita male durante la notte. La colpa al malore vissuto dalla modella brasiliana sarebbe da attribuire a dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Caldonazzo.

Non è stata di certo una bella notte quella che Helena Prestes ha vissuto. Come già anticipato, la naufraga ha avvertito un forte malore e non è stata bene dopo aver mangiato dei lumaconi di mare crudi. Non appena ha mostrato i primi sintomi, Corinne Clery ha avvisato la produzione delle condizioni di salute della modella.

Queste sono state le parole con cui Corinne Clery ha raccontato la drammatica notte vissuta dalla naufraga:

Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza.

Alla domanda della modella se durante la notte avesse delirato, l’attrice ha risposto in questo modo:

Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?

Anche Simone Antolini ha voluto commentare il malore avvertito durante la notte:

Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare.

Alle parole del fidanzato di Alessandro Cecchi Paone si sono poi aggiunte quelle di Pamela Camassa. Questo è quanto rivelato dalla compagna di Filippo Bisciglia:

Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione.

Isola dei Famosi, Helena Prestes confessa: “Ecco perché ho deciso di partecipare”

Questa è la rivelazione che la modella brasiliana ha fatto riguardo i motivi che l’hanno spinta a partecipare a questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Queste sono state le sue parole: