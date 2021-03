Isola dei Famosi, un’altra gaffe di Ilary Blasi nella seconda puntata. Gelo in studio

Studio in silenzio dopo la gaffe di Ilary Blasi che scambia l'Isola per la casa del Grande Fratello

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Diversi i momenti salienti da ricordare. Per chi si fosse perso la puntata ecco cosa è successo ieri sera. Innanzitutto la trasmissione si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime del covid nella giornata dedicata a loro.

“Anche io mando un abbraccio a tutte le persone che hanno perso un proprio caro per colpa di questo virus”. La conduttrice ha di recente vissuto la morte del suocero, padre di Francesco Totti, per il coronavirus.

Da ricordare in questa serata sicuramente un’altra gaffe fatta da Ilary Blasi che dopo aver chiamato “patata” la “palapa”, ieri sera ha scambiato l’isola per la casa del Grande Fratello.

“Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa… No, la Casa no, la Casa la mettiamo da un’altra parte” – ha detto la conduttrice con in studio che è sceso il gelo. Forse la presenza di Tommaso Zorzi le ha innescato vecchi ricordi di quando era la madrina del GF.

Poi è stato il momento dell’eliminazione. Ad abbandonare l’isola in quello che sembrava un esito scontato è stato il visconte Ferdinando Guglielmotti.

Ilary Blasi ha comunicato con queste parole l’esito: “Come sapete il pubblico ha potere assoluto e ha deciso che il primo eliminato di questa edizione de l’Isola dei Famosi, che deve abbandonare immediatamente l’Isola è il Visconte Ferdinando”.

Ma per lui non si aprono le porte di casa perché scopre l’esistenza di Parasite Island.

Ilary Blasi al fine di consentire al naufrago di continuare la sua esperienza lo pone di fronte a una nuova possibilità e dopo un infinito tira e molla con Ilary Blasi, il Visconte decide di restare. Dopo le nuove nomination al televoto ci vanno Akash e Angela Melillo. Ai suoi compagni, prima di sapere l’esito delle nomination, Akash aveva chiesto espressamente di essere nominato.