Isola dei Famosi, volano scintille tra Ilary Blasi e Marco Predolin: cosa è successo

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 8 maggio, c’è stato un momento di tensione tra Ilary e Blasi e Marco Predolin, da poco tornato in Italia dopo l’eliminazione dal reality. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha chiesto scusa all’ex naufrago per non averlo salutato come si deve. Stando però alla sua risposta, pare che Predolin non abbia accettato le scuse della padrona di casa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lo scorso lunedì Ilary Blasi ha annunciato il ritiro di Marco Predolin dall’Isola dei Famosi. La conduttrice non è andata nello specifico creando preoccupazione nei telespettatori e nella famiglia dell’ex naufrago. Ilary è tornata sull’argomento proprio ieri sera quando, verso la fine della puntata, ha rivolto le sue scuse a Marco Predolin. Queste sono state le sue parole:

Ne approfitto per scusarmi con Marco Predolin perché lo scorso lunedì non ci siamo potuti salutare mentre hai abbandonato L’Isola dei Famosi. Eravamo un po’ di fretta, ci tenevo a dirtelo.

Le parole di Ilary Blasi non sembrano essere per niente piaciute all’ex naufrago il quale ha voluto dire la sua esprimendosi in questo modo:

Non era tanto quello, solo per rassicurare le mie figlie e mia moglie e le persone che mi hanno visto sparire completamente dalla puntata. Ed erano veramente in apprensione, per cui speravo faceste una precisazione, magari un po’ prima.

E, continuando, Marco Predolin ha poi aggiunto:

A quest’ora è assolutamente superflua. Ma grazie comunque.

Dopo le parole pronunciato dall’ex naufrago, Ilary Blasi ha chiesto a Marco Predolin di accettare le sue scuse. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha poi annuito esprimendosi con un semplice:

Va bene.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Marco Predolin fornirà ulteriori retroscena in merito a questa vicenda.