Sulle reti Mediaset prosegue il racconto del Grande Fratello Vip che in primavera lascerà spazio ad un altro reality di successo come l’Isola dei Famosi. Non c’è ancora la data ufficiale di partenza ma è certo che anche quest’anno diversi personaggi sbarcheranno in Honduras per mettersi alla prova e provare a portarsi a casa la vittoria.

In attesa di notizie ufficiali iniziano già a circolare indiscrezioni sui concorrenti che sbarcheranno sull’isola. Prima di rendere noto una notizia che vede un ex calciatore probabile naufrago, diciamo che in studio confermatissima ci sarà al timone Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria come opinionista e poi forse da Enrico Papi che prenderebbe il posto di Nicola Savino.

Fonte: web

Quanto all’inviato in Honduras dopo l’addio di Alvin pare che Ilary starebbe facendo di tutto per convincere Can Yaman. Sui possibili naufraghi, nelle scorse settimane sono circolati i nomi di Samantha Degrenet con il figlio, di Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi o Dayane Mello.

Di recente c’è un altro nome che sta circolando e che lo vedrebbe come naufrago all’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di un ex calciatore, Lorenzo Amoruso che avrebbe da poco chiuso la sua storia d’amore con Manila Nazzaro che l’abbiamo vista lo scorso anno al GF Vip.

Lorenzo sarebbe pronto a sbarcare in Honduras da single dopo 5 anni di storia d’amore con Manila e progetti di matrimonio insieme. Tra l’altro la notizia della crisi è arrivata in un momento strategicamente importante per loro da un punto di vista professionale: per Lorenzo ora che stanno circolando le voci di una sua partecipazione all’Isola, per Manila ora che è approdata a Radio 2. Questa cosa ha scatenato una certa polemica soprattutto da parte dell’esperta di gossip Deianira Marzano.

Per il momento non ci sono prove che mostrino queste supposizioni né la coppia ha parlato di una crisi tra di loro.