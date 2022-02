Dopo la diretta di lunedì sera del Grande Fratello VIP non si è fatto altro che parlare del messaggio criptico lasciato sui social da parte di Lorenzo Amoruso.

L’ex calciatore, infatti, avrebbe pubblicato un post che sembrava una sorta di addio nei confronti della compagna Manila Nazzaro.

Il motivo di quelle parole era da ricercare nel fatto che l’ex Miss Italia non abbia sbrigato a dovere Katia Ricciarelli per alcune frasi poco felici sul suo conto.

Oggi, Lorenzo Amoruso è tornato sui social per spiegare la situazione e per chiarire cosa si celasse dietro a quelle poche righe:

AAjlocWiliUz3dEk

Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, sono qui per chiarire il mio messaggio di lunedì durante la puntata. Niente, la mia posizione è abbastanza chiara. Non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino, poi magari il giorno dopo le ha spiegate ancora meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché gliel’avevo già detto e poi perché si è schierata a favore di persone nella Casa che secondo me erano indifendibili e parlo ovviamente di Soleil e Katia che hanno detto e fatto cose improponibili.

Ma poi c’è un ripensamento nei confronti della compagna:

Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo. Inevitabilmente questa cosa non gli ha portato bene, non ha fatto bene al suo percorso perché purtroppo avete visto tutti quello che è successo fuori dalla casa.

Lorenzo Amoruso conclude spiegando di non aver lasciato la donna: