Isola dei Famosi, attacco di panico in diretta per una naufraga

Attimi di apprensione nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera. Nel momento della prova tra Alessandra Jalisse e Cristina Scuccia per sancire chi fosse la prima finalista è accaduto che Alessandra ha avuto un attacco di panico.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata l’opinionista Vladimir Luxuria che in studio ha detto ad un certo punto ad Ilary Blasi:“Mi sembra abbia avuto un attacco di panico…Non vorrei allarmare, però…“.

Fonte: web

In effetti si era vista Alessandra urlare in preda al panico e per questo motivo Ilary si è collegata subito con l’inviato Alvin che però non ha risposto. Dopo si è scoperto che non l’aveva fatto perché era andato a soccorrere la donna.

Alvin capendo che Alessandra era in preda ad un attacco di panico è corso da lei per portarla a riva e calmarla. Poco dopo quando la situazione è tornata sotto controllo Alvin ha tranquillizzato tutti.

“È andata un po’ in ansia perché non toccava il fondo, ma sta comunque bene…La stiamo calmando un po’…E’ più l’ansia che le è preso che effettivamente quello che è successo…” – ha detto.

Vladimir Luxuria ha allora voluto fare un applauso all’inviato, che è prontamente intervenuto per soccorrerla evitando il peggio.

Poco dopo Ilary Blasi ha voluto parlare con la sfidante Cristina Scuccia che ha solidarizzato subito con la collega naufraga. “Capisco Alessandra…La capisco benissimo…Mi sono sentita ad un certo punto così…” – ha detto.

La conduttrice ha poi chiuso il collegamento chiedendo ad Alvin di tenerla aggiornata sullo stato di salute della moglie di Fabio Jalisse: “Allora Alvin facciamo così…Facciamo calmare Alessandra e torno dopo da voi così mi dici come sta…”. Per fortuna nessuna conseguenza.