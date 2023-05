Isola dei Famosi, scoppiano scintille in diretta tra Ilary Blasi e Alvin: cosa è successo

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 15 maggio, è stata a dir poco movimentata. Tra le tante dinamiche accadute non è di certo passata inosservato il botta e risposta di cui Alvin e Ilary Blasi si sono resi protagonisti. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Sono volate scintille tra Alvin e Ilary Blasi durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 15 maggio. Tutto è iniziato quando, mentre stava spiegando la prova che Cristina Scuccia avrebbe dovuto fare, Alvin è stato continuamente interrotto da Ilary Blasi ed Enrico Papi, provocando in questo modo la sua ira.

Queste sono state le parole che Alvin ha rivolto ai diretti interessati dopo essere stato continuamente interrotto:

Silenzio. Il via alla prova lo dovrei dare io, dopo averla spiegata.

A questo punto non è potuta mancare la risposta di Ilary Blasi che ha rivolto all’inviato dell’Isola dei Famosi queste parole:

Fai come ti pare, Alvin ricordati che nella vita ogni tanto si è statue e altre si è piccioni. Io mi sento piccione.

Ma non è finita qui. Il botta e risposta tra Ilary Blasi e Alvin è poi proseguito quando Fiore Argento ha comunicato la sua volontà di abbandonare per sempre il gioco. Queste sono state le parole che l’ex moglie di Francesco Totti ha rivolto alla naufraga:

A questo punto è intervenuto l’inviato che ha risposto alla conduttrice in questo modo:

Non ci provare, l’avete intortata tu e Papi, voi non sapete come si sta qui che ci sono 40 gradi.