Isola dei Famosi nel mirino di Pier Silvio: “scontento del programma”

Dopo il Grande Fratello Vip anche l'Isola dei Famosi sarebbe finita nel mirino dell'amministratore delegato per come si sta svolgendo.

Pier Silvio Berlusconi sembra voler dare un nuovo slancio alla sua Mediaset e ai reality che propone. Lo aveva fatto già in occasione della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ed ora vorrebbe farlo anche con l’Isola dei Famosi.

Il Grande Fratello Vip di quest’anno è finito nel mirino dell’amministratore delegato per il grado di trash che secondo lui aveva superato il limite. Per questo Silvio era intervenuto per riportare ordine nel programma. Una decisione accolta con favore anche da una concorrente storica, Carolina Marconi che disse: “Ha fatto bene Pier Silvio Berlusconi a mettere un po’ di pulizia. Si stava andando sempre più verso il basso e ha riportato tutto in ordine”.

Fonte: web

E infatti il prossimo Grande Fratello Vip potrebbe essere differente sia nella durata che nei concorrenti e nello stile. Adesso però l’attenzione di Pier Silvio si sarebbe spostato sull’Isola dei Famosi e su Ilary Blasi. L’ad non sarebbe molto soddisfatto dello stile del programma che sta prendendo una piega fatta di litigi e momenti davvero esilaranti. Per questo vorrebbe richiamare all’ordine nonostante gli ottimi ascolti che il programma sta facendo.

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Nuovo Tv. “L’amministratore delegato avrebbe cominciato ad analizzare anche L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione” – si legge.

Questo nonostante gli ascolti tv non siano affatto male, anzi. La media fino alla puntata di ieri, lunedì 29 maggio, è di 19,7% di share, cioè 2 milioni e 629mila spettatori.

Ma oltre alla piega trash del programma il problema sarebbe anche un altro e sarebbe riferito a Ilary Blasi e la sua conduzione. Qualcuno ha notato che la Blasi nel corso della puntata sembrerebbe non vedere l’ora di chiudere e andare a dormire. Un atteggiamento che potrebbe non esser piaciuto a Pier Silvio. “Piacerà questo atteggiamento a Pier Silvio? Si dice che l’ex moglie di Totti guadagni circa 300mila euro per ogni edizione del programma che presenta dal 2021″ – ha fatto notare il direttore Riccardo Signoretti.