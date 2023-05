Isola dei Famosi, “Ti piacciono le donne o gli uomini?”: La risposta di Cristina Scuccia

Domanda indiscreta all'Isola dei Famosi per Cristina Scuccia. Ecco la sua risposta.

Sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione dell’Isola dei Famosi è Cristina Scuccia che abbiamo imparato a conoscere come Suon Cristina. Cristina infatti fino a qualche mese fa era una suora diventata molto popolare soprattutto per le sue abilità canore che la portarono a vincere nel programma The Voice.

Fonte: web

Oggi Cristina ha deciso di abbandonare il mondo ecclesiastico. Il suo obiettivo è avere successo nel mondo dello spettacolo e la sua partecipazione all’Isola dei Famosi è da interpretare in tal senso.

In questi primi giorni sull’isola c’è ovviamente tanta curiosità su di lei e soprattutto sulla sua vita privata dopo che si è spogliata dell’abito da suora. Già in studio l’opinionista Vladimir Luxuria aveva fatto intendere di sapere qualcosa di più sulla sessualità della cantante. Precedentemente la giornalista Grazia Sambruna aveva anticipato un suo probabile coming-out.

Sull’isola ci hanno pensato i naufraghi Marco Mazzoli e Paolo Noise a stuzzicarla per cercare di capire di più su di lei. Nel corso di una conversazione Marco ha chiesto se fosse fidanzata e lei ha risposto: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. A quel punto Paolo Noise senza mezzi termini ha chiesto se le piacessero gli uomini o le donne. E la risposta di Cristina è stata spiazzante.

“Niente! Mi piacciono le persone” – ha detto. Così i due speaker di Radio 105 l’hanno incalzata chiedendole se non sentisse la mancanza di una persona per sfogarsi almeno fisicamente. Cristina ha ribadito però di stare bene anche da sola soprattutto dopo 15 anni di vita particolare.

“No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no” – il chiarimento.