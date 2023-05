Isola dei Famosi, terrore per un avvistamento alieno: “Lo avete visto?”

Momenti di paura qualche sera fa all’Isola dei Famosi a causa di strani avvistamenti. Nathaly Caldonazzo e Marco Mazzoli hanno entrambi raccontato di aver visto cose strane nel cielo, luci che si muovevano veloci quasi come qualcosa di paranormale.

La vicenda è stata mandata in onda nel daytime del 18 maggio e la Caldonazzo ha esordito rivolgendosi a Marco e dicendo: “Oddio, dimmi che anche tu hai visto quello che ho visto io, pure una scritta. Hai visto quei movimenti? Anche io Marco”. L’uomo ha poi proseguito il racconto.

Fonte: web

“Due sere fa eravamo fermi a guardare le stelle, noi abbiamo visto un movimento spaziale allucinante, vedevamo queste luci che si muovevano veloci e andavano su. La sera della tempesta abbiamo visto questi movimenti devastanti, oggetti luminosi che si muovevano ma era pieno” – le sue parole.

E Nathaly ha confermato tutto: “Sì, era tardissimo, un’ora prima che piovesse. Ho visto anche una scritta sulla sabbia, di colpo è arrivata e poi è scomparsa. Stavo pensando agli Ufo, l’ho raccontato anche a Christopher e ho pensato agli alieni. Il cielo era stellato, poi tutto nero, ve lo giuro su Dio. Un triangolo di luci, ho visto cose strane all’Isola di Sant’Elena e sulla scritta non sapevo cosa ci fosse scritto”.

Avvistamenti che hanno lanciato nel panico Corinne Clery che ha reagito quasi avendo un mancamento: “Oddio, mi fai paura, ho paura davvero ragazzi. Non me lo dite così che ho paura, no vi prego non ditemelo”.

Non è chiaro cosa sia successo sull’Isola e forse maggior chiarezza lo si avrà nella prossima puntata. Quella sera c’era forte maltempo. Stando al buio sull’Isola può capitare di guardare le stelle e possono esserci avvistamenti strani.

Anche Paolo Noise ha confermato le visioni: “La sera della tempesta abbiamo visto delle luci strane. Si fermavano, si muovevano, era pieno”.